Piazzola, ambulanti rimasti senza posto al mercato: "60 famiglie a rischio, chiediamo aiuto alle istituzioni"

Una richiesta di aiuto, striscioni e un appello all'assessore Alberto Aitini per risolvere un nodo burocratico che ha sospeso di fatto dal 1°gennaio le concessioni di alcune decina di banchi del mercato della Piazzola: "Siamo lavoratori e sappiamo fare solo questo, chiedere con cortesia di poter tornare al nostro posto per mantenere le nostre sessanta famiglie". Queste le parole della delegazione di commercianti che questa mattina ha raccontato una nuova problematica che va a sommarsi alla difficile stagione della pandemia.

In sostanza alcuni ambulanti (alcuni dei quali sono alla Piazzola da trent'anni) avrebbero commesso degli errori nella compilazione di un bando e queste inesattezze si sono tradotte di fatto nell'estromissione della graduatoria delle autorizzazioni. A fronte di un momento storico già di per sè difficilissimo e ammettendo lo sbaglio, si chiede alle istituzioni (con l'appoggio delle associazioni di categoria) un "aiuto" per trovare insieme una soluzione.

Il VIDEO della protesta pacifica di questa mattina

Gallery