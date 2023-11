Dopo sei anni di audizioni e ricorsi, la disputa legale tra il Comune di Bologna e alcuni commercianti del mercato della Piazzola è giunta alla conclusione. Nulla da fare per i 27 operatori che si erano rivolti al Tar perché rimasti fuori dalle assegnazioni dei posteggi, che il nuovo bando aveva ridotto da 340 a 290. Il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato la loro istanza.

La vicenda è iniziata nel 2016, quando il Comune, per avviare "un processo di modernizzazione della rete mercatale cittadina", si legge nella nota, e per "motivi di sicurezza e vivibilità" all'interno del mercato più popolare della città e dell'area circostante aveva tagliato cinquanta posteggi.

A seguito della gara per l’assegnazione dei posteggi, con procedura del 2017, erano rimasti fuori dalle assegnazioni 27 operatori, che hanno presentato ricorso al Tar, contestando la legittimità della procedura seguita dall’ente e rivendicando il loro diritto ad essere reinseriti nel mercato anche per un meccanismo di proroghe automatiche intanto disposte dal legislatore. Il Comune, durante la complessa vicenda giudiziaria, ha ribadito la correttezza del percorso seguito.

Nel 2022, il Tar ha dichiarato il ricorso infondato nel merito e contro tale decisione gli operatori hanno presentato appello. Il Consiglio di Stato, ieri, in via definitiva, ha riconosciuto valide le argomentazioni e l’operato del Comune a partire dal 2016, ritenendo pienamente legittimo il progetto di riqualificazione e riorganizzazione della Piazzola, per le finalità di salvaguardia della fruibilità dell’area circostante e di garanzia delle condizioni di sicurezza dell’area mercatale stessa, affermando la legittimità e regolarità della procedura amministrativa posta in essere.