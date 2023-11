Sostanza pericolosa nei cosmetici: maxi-sequestro della GdF in Piazzola

I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, nel corso dei controlli di alcuni esercenti della città e della provincia, hanno riscontrato la commercializzazione di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

A Bologna, al mercato settimanale de La Piazzola, i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno controllato tre ambulanti che avevano messo in vendita cosmetici e profumi con marchi contraffatti. Inoltre, è stata accertatala presenza della sostanza chimica Butylphenyl Methylpropional, vietata dal Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021, in quanto rientrante tra quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche. Le Fiamme Gialle hanno quindi sequestrato oltre 1000 articoli.

I militari della Tenenza di Molinella durante un controllo nei confronti di due empori gestiti da cittadini cinesi, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 1.300 articoli. 548 prodotti di cosmetica erano sprovvisti di etichetta idonea all’individuazione degli ingredienti ed erano ammassati in un contenitore che non rispettavano le indicazioni di legge. Anche in questo caso, i restanti 763 prodotti per la cura e l’igiene personale contenevano la sostanza chimica vietata

Oltre al sequestro degli articoli, i finanzieri hanno multato gli esercenti sino a 30.000 euro che sono stati anche denunciati penalmente alla Procura della Repubblica.

"Le attività descritte testimoniano il costante impegno della componente territoriale - spiega la Guardia di Finanza di Bologna - nell’azione di prevenzione e repressione alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei cittadini e dei commercianti onesti e rispettosi delle regole del mercato".

Butylphenyl methylpropional (BMHCA)

Conosciuto anche come Lilial, si tratta di una fragranza che è stata utilizzata per molto tempo nella preprazione di cosmetici, bagnoschiuma che recentemente è stata classificata come sostanza tossica per la riproduzione, ma, come indica anche Altroconsumo, ancora molti prodotti in commercio e di uso comune contengono questo composto.

Nei giorni scorsi le Fiamme gialle hanno sequestrato ben 12mila prodotti considerati pericolosi, ovvero gadget, bigiotteria e accessori in tema Halloween.