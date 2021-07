Picchia la ragazza incinta: 25 giorni di prognosi per la donna

Picchia la sua fidanzata, incinta e a fine gravidanza, e la ferisce al collo. Per questo un 21enne, italiano, è finito in carcere per maltrattamenti e lesioni aggravate. I fatti in un albergo del Bolognese dove i due erano arrivati per un'audizione organizzata da una società all’interno della struttura ricettiva.

La ragazza lo aveva accompagnato all’evento per stargli vicino e incoraggiarlo a sviluppare il suo talento durante le selezioni. Al momento dei fatti, le urla della ragazza che stava chiedendo aiuto, hanno attirato l’attenzione dei dipendenti dell’hotel che hanno telefonato il 112.

Diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceo si sono dirette sul posto e all’arrivo dei militari che sono entrati nella camera utilizzata dalla coppia, il 21enne, visibilmente agitato, è stato arrestato e la sua fidanzata, ferita al collo e in stato di shock, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in una struttura sanitaria per essere visitata d’urgenza, essendo alla fine del periodo di gravidanza. La gestante ha ricevuto 25 giorni di prognosi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 21enne è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

(Foto archivio)