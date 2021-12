Picchia la ex alla fermata del bus, tre passanti chiamano la polizia

Lei lo lascia ma lui non accetta la decisione e l'aggredisce alla fermata del bus. E' successo ieri sera alle 23 in zona San Donato quando la ragazza, dopo diverse richieste d'incontro da parte dell'uomo, ha accettato di incontrarlo per quello che pensava sarebbe stato un ulteriore chiarimento. E invece lui, 24 anni, appena l'ha vista arrivare l'ha colpita con violenza facendola sbattere contro una pensilina del bus.

Ad assistere alla scena alcuni passanti che hanno chiamato il 113. La polizia, giunta sul posto, ha soccorso la giovane, 23 anni, e denunciato l'ex fidanzato per lesioni personali. Oltre alla denuncia, la questura ha attivato il cosiddetto codice rosso che potrebbe far scattare altri provvedimenti nei confronti del giovane. La ragazza ha riportato alcune ferite ed è stata portata in ambulanza all’ospedale Maggiore.