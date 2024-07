Picchia la moglie davanti ai figli minorenni: scatta il braccialetto elettronico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri di Casalecchio di Reno hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima per un 39enne straniero, indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. L'uomo dovrà indossare il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura.

L’indagine è partita dopo una serie di aggressioni verbali e fisiche contro la moglie, una donna italiana di circa trent’anni. In uno degli episodi, avvenuto alcune settimane fa, la donna è rimasta ferita durante una lite avvenuta davanti ai figli minorenni. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il 39enne è stato rintracciato dai Carabinieri e sottoposto alla misura cautelare.