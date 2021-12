A Bologna una nuova casa per bimbi cardiopatici e un libro di ricette firmato Vito

Una nuova casa d'accoglienza per famiglie e pazienti operati al cuore al Sant'Orsola di Bologna. È il progetto portato avanti dal Policlinico insieme alla Fondazione Sant'Orsola e all'associazione Piccoli grandi cuori, dedicata ai malati sia adulti sia bambini nati con cardiopatia congenita.

Il Sant'Orsola ha già firmato l'accordo per l'acquisto da un privato di un'area vicino al padiglione 2, che dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell'anno. L'operazione è stata autorizzata dalla Regione e consentita dal Comune di Bologna dal punto di vista urbanistico. "La Fondazione è già pronta ad accendere un mutuo e a partire con la raccolta fondi- spiega la direttrice del Sant'Orsola, Chiara Gibertoni- il nostro sogno è partire con le prime opere propedeutiche al cantiere nel tardo autunno del 2022". L'idea è realizzare una casa d'accoglienza più grande (e più vicina all'ospedale) dell'attuale 'Polo dei Cuori' gestita dall'associazione, con almeno 10 appartamenti da dedicare ai pazienti pediatrici, più altri alloggi per gli adulti.

"Non sarà un albergo anonimo- assicura Paola Montanari, presidente dell'associazione Piccoli Grandi Cuori- ma vogliamo che ci sia un'atmosfera di famiglia". La nuova casa, aggiunge Gibertoni, servirà a evitare soggiorni molto lunghi nei reparti di ricovero, ad agevolare gli spostamenti per famiglie e pazienti e consentire dimissioni in sicurezza, in particolare per le persone che vengono a curarsi a Bologna da fuori città e fuori regione.

La casa e il libro "Vito e le ricette del cuore"

Tra il 2015 e il 2020, la casa 'Polo dei Cuori' ha accolto gratuitamente 881 famiglie, per un totale di 1.793 persone. La nuova struttura seguirà l'esempio di Casa Ail e Casa Emilia, aggiunge Gibertoni, ma "vogliamo fare un salto di qualità anche in termini di dimensioni. Entro tre mesi presenteremo il progetto nel dettaglio".

Per finanziare l'operazione, ieri 4 dicembre è stato presentato nel locale 'Adesso Pasta' di via IV novembre un libro di ricette creato dalla Boh! Edizioni, realizzato con il contributo dell'associazione e la collaborazione del comico bolognese Vito. Il libro si intitola "Vito e le ricette del Cuore" e racchiude 27 preparazioni culinarie fatte dallo stesso Vito e dalle famiglie dell'associazione: dall'erbazzone alle polpette al sugo, dai biscotti della nonna al riso col latte, fino a ricette tipiche di altre regioni. I proventi del libro (costo 22,90 euro) andrà a favore dell'associazione e del progetto di nuova casa d'accoglienza.

"Io ho fatto il militare a Trapani- racconta Vito- c'era solo un ristorante che faceva i tortellini, alla panna. Erano una cosa immangiabile, ma ci andavo tutte le sere perché solo a vederli mi si scaldava il cuore. Questo è lo spirito del libro". In questa iniziativa, commenta la vicesindaca Emily Clancy, "si vede il cuore solidale e il cuore accogliente di Bologna. Unire il cuore alla tavola è una tradizione della nostra città". Con questo libro, aggiunge Montanari, "abbiamo costruito qualcosa che abbraccia le nostre famiglie, che spesso mangiano insieme nella nostra casa".