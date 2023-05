Maltempo, Pichetto Fratin: "Evento tragico ed eccezionale. Chiederemo fondo solidarietà UE"

Sale il conto dei Comuni coinvolti dall’emergenza alluvione in tutta l’Emilia-Romagna: in pianura sono 42, mentre solo ieri il dato registrato dalla Regione ammontava a 23. Nella notte i lavori più importanti hanno riguardato Lugo, Cervia e Medicina, ma anche Molinella “dove molte persone sono state evacuate a scopo precuazionale”, ha specificato la vicepresidente della Regione Irene Priolo.

Quanti sono gli sfollati

Complessivamente sono oltre 10 mila le persone evacuate – di cui quasi 3700 nell’area metropolitana di Bologna -, di cui 2.600 ospitati in strutture di accoglienza. "Ma non possiamo pensare che rimangano nelle palestre stiamo lavorando a un'accoglienza dignitosa, ma la logistica è ancora difficile", ha spiegato Priolo durante il punto fatto in mattinata nella sede della Protezione civile a Bologna con il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla. All’incontro di questa mattina era presente anche il ministro dell’Ambiente Gliberto Pichetto Fratin. Domani è attesa la visita del capo nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Il ministro: "Massimo impegno del Governo"

"L'Emilia-Romagna ha una pericolosità altissima di rischio idrogeologico, i fatti che si sono verificati hanno aggiunto alla pericolosità del territorio anche il fatto di avere il mare che in quel momento, con i venti che soffiavano da est a ovest, ha fatto da muro per il defluvio delle acque e ha aggravato molto la situazione", le parole del ministro, che ha anticipato l’intenzione del Governo di porre all’attenzione della Commissione europea l’attivazione del fondo di solidarietà europeo. Pichetto Fratin ha assicurato “il più assoluto impegno” del Governo “nello stare al fianco” dei territori colpiti “e cercare le soluzioni più compatibili per un evento che ha qualcosa di tragico ed eccezionale”. La domanda, ha detto il ministro, “non è quanto si stanzia, ma cosa bisogna fare. Bisogna porre l'attenzione alle procedure e ai tempi decisionali". Durante la prima alluvione, quella del 2 e 3 maggio, la stima dei danni fatta dalla Regione ammontava a 1 miliardo di euro. Ma questa volta la somma sarà superiore. Nelle prossime ore, dice Bonaccini, "presenteremo un documento spero unitario con le parti sociali da condividere col Governo" sulle esigenze di territori, lavoratori e imprese. Poi "servirà un fondo nazionale per rimborsare chi ha subito danni e infine serviranno interventi per la ricostruzione vera e propria, sul dissesto e sulla parte pubblica".

Proseguono le operazioni di soccorso

Ovviamente proseguono le operazioni di soccorso che vedono impegnati anche 562 Vigili del fuoco arrivati da fuori regione, oltre 250 in più rispetto a ieri, dotati di oltre 125 automezzi. Al momento sono oltre 3.100 le persone che hanno trovato accoglienza in sedi allestite dai Comuni, di cui 2.500 nel ravennate, 420 nel bolognese, 200 nel forlivese-cesenate e sette nel riminese. Sono 23 i fiumi e corsi d'acqua esondati, altri 13 hanno superato la soglia d'allarme 3 (rossa). Oltre 50 allagamenti si sono registrati in 42 Comuni e al momento risultano totalmente chiuse oltre 200 strade tra comunali e provinciali, più 160 interrotte parzialmente. Sono poi oltre 280 le frane attive, di cui 120 particolarmente importanti in 58 Comuni. Sono infine 34.000 le utenze al momento disalimentate dalla rete elettrica tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna.