Presunti illeciti in gestione fallimenti, arrestato un giudice in servizio a Bologna

Il magistrato pugliese Pietro Errede, fino a poco tempo fa in servizio al Tribunale di Lecce, ora a Bologna, un avvocato e tre commercialisti, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Guardia di Finanza di Lecce su disposizione della magistratura di Potenza. Errede era già indagato nel procedimento per corruzione e turbativa d'asta. L'inchiesta era partita un anno fa dopo un esposto anonimo e riguarda un giro di nomine e incarichi pilotati al Tribunale fallimentare di Lecce.

I reati ipotizzati

I reati ipotizzati sono: tentata concussione, tentata estorsione, estorsione consumata e più ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Il “quadro indiziario” descritto dal gip di Potenza, che ha ordinato l’arresto ai domiciliari, parla di “un uso strumentale dell'attività giudiziaria utilizzata per procacciare utilità personali non solo al magistrato (vacanze, preziosi, device, feste) ma anche ai professionisti che ruotavano intorno a lui, che beneficiavano degli incarichi dati dal magistrato e che per questo lo ricambiavano".

Le indagini sono cominciate nel settembre del 2021 e si sono basate sull’ascolto dei testimoni e delle parti offese, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestro di documenti e approfondimenti su tabulati telefonici, messaggi e atti giudiziari.