Trova una pistola mentre fa le pulizie: l'arma al vaglio del Ris di Parma

L'addetta alle pulizie la ha trovata durante la pulizia della cappa di aspirazione, in un appartamento. Accertamenti affidati al Ris di Parma, per risalire a chi possa appartenere e se possa avere sparato una pistola, rinvenuta l'altro giorno a Pieve di Cento.

L'arma, una Beretta 70 calibro 22, è stata trovata in un appartamento, destinato dal proprietario all'affitto breve. La donna impiegata nella sanificazione dei locali ha trovato l'oggetto durante le pulizie e ha chiamato i militari, che hanno preso in consegna l'oggetto e lo hanno inoltrato alle verifiche del Ris - reparto investigazioni scientifiche di Parma.

La pistola in questione infatti è stata molto diffusa tra la fine degli anni '50 e l'inizion degli anni '80, e non è escluso che possa avere sparato o comunque essere stata utilizzata per eventi delittuosi.