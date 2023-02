2 etti e mezzo di cocaina in tasca e sotto il furgone: 33enne in carcere

E' stato "beccato" con due etti e mezzo di cocaina il 33enne arrestato ieri, martedì 31 gennaio. Nel pomeriggio, la pattuglia dei Carabinieri che stava svolgendo un servizio di controllo ordinario sulle strade del rione Pilastro, ha controllato l'uomo, cittadino tunisino con diversi precedenti, davanti al condominio dove risiede.

Addosso aveva 210 grammi di cocaina, così i militari hanno esteso la perquisizione al domicilio con l'ausilio dei cinofili. In casa non sono stati trovati stupefacenti, ma il fiuto dei cani anti-droga ha portato i militari verso un furgone parcheggiato nella via. Dietro la ruota anteriore, infatti, è stato trovato un involucro contenente altri 30 grammi di cocaina.

Visti i numerosi precedenti specifici, il 33enne è stato subito ammanettato e rinchiuso in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

Spaccio: Pilastro "zona calda"

Il rione Pilastro è tra le aree cittadine più calde, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti. Agli inizi di dicembre, i residenti avevano incontrato il sindaco Matteo Lepore per chiedere maggiore sicurezza.

L'ultimo imponente blitz antidroga risale alla fine di settembre, quando i Carabinieri avevano perquisito il quadrilatero tra le vie G. Natali, G. Deledda e L. Pirandello, controllato da "vedette", pronte a segnalare ai pusher facce sconosciute o forze dell'ordine. Per quattro cittadini nordafricani, due dei quali già detenuti per reati analoghi e per tentato omicidio e un terzo ai domiciliari era scattata la misura cautelare della reclusione in carcere. Per una donna, moglie di uno degli arrestati, è stato emesso un provvedimento di divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.

A maggio scorso, era stata scoperchiata una rete che avrebbe gestito lo smercio di stupefacenti, servendosi anche di minori. L’Indagine che si era sviluppata a seguito di un omicidio verificatosi nell’agosto 2019 nel quartiere, aveva consentito di "acclarare l’esistenza di un nucleo familiare con ruolo prioritario ed esclusivo nel traffico di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e hashish, che disponeva di numerosi ragazzi, alcuni dei quali minorenni, dediti allo spaccio in strada".