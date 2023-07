Raffica di furti al Pilastro. "Subiti due in un mese, e con noi colpiti anche altri"

"Abbiamo subito due furti nel giro di poco più di un mese e oltre a noi sono state colpite anche alcune associazioni del Pilastro, entrambe le Case di quartiere e il poliambulatorio. Ci hanno rubato diversi computer, del materiale didattico e qualche soldo oltre ad aver rotto porte e finestre". A segnalare su Facebook l’ondata di furti al Pilastro è la Fattoria Urbana, che ha la sua attività in via Pirandello, rivolta a bambini, ragazzi e famiglie grazie ad un orto didattico e ad attività finalizzate alla conoscenza degli animali.

Il messaggio sui social

"Viviamo in un contesto complesso, lo conosciamo bene, molto bene. Il fatto che siano stati colpiti spazi di socialità e di comunità, aperti e accoglienti, crediamo sia piuttosto significativo. Eravamo indecisi se dar voce agli avvenimenti, per paura che venissero letti in maniera scorretta. Non desideriamo strumentalizzare i furti ma desideriamo soffermarci su quello che accade in questo rione". Prosegue il messaggio social: "Abbiamo bisogno di relazione, comunione e collaborazione. Abbiamo bisogno di bellezza, ascolto e sostegno. Il Pilastro ha grandi progetti per il futuro, ma è necessario sistematizzare e coordinare le azioni pubbliche con quelle private, con le associazioni e con le cooperative del territorio. Le belle parole, le grandi opere, sono sicuramente un punto di vista, ma uno. Abbiamo bisogno di voi, tutte e tutti voi. Abbiamo bisogno di partecipazione".