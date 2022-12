Pilastro, i residenti incontrano il sindaco. Si chiede sicurezza e integrazione | VIDEO

"Le persone qui chiedono sicurezza stradale e sono favorevoli alla Città 30. Poi chiedono interpreti e mediatori culturali. Insomma: rafforzare la comunità e la qualità della vita del quartiere, che è lo spirito dell'iniziativa della Settimana del sindaco". Così Matteo Lepore all'incontro con alcuni residenti del Pilastro alla Casa Gialla. Qui gli abitanti della zona, specialmente genitori di bambini e ragazzi in età scolare, hanno potuto confrontarsi con il sindaco su alcune temi relativi al quartiere Pilastro.

L'incontro è arrivato alla fine della Settimana del sindaco nel quartiere San Donato-San Vitale: "È stata una settimana importante - continua Lepore - dove abbiamo incontrato numerosi cittadini, commercianti e abitanti dei caseggiati Acer. È stato un modo per proporre i nuovi servizi che l'amministrazione sta rafforzando, come la ristrutturazione del Poliambulatorio del Pilastro e la nuova caserma dei Carabinieri, che sarà pronta in primavera. Infine, vogliamo presentare il nuovo Museo dei bambini e delle bambine - conclude il sindaco - che sorgerà proprio qui tra la biblioteca e la Casa Gialla".