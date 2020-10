Pilastro, blitz dei finanzieri: sequestrate cinque slot abusive

Sequestro di slot machine all’interno di un esercizio commerciale del Pilastro. I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli- Ufficio dei Monopoli per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito dei controlli sul territorio di contrasto al gioco illegale, hanno scovato cinque apparecchi di gioco, non collegati alla rete telematica che trasmette i dati delle giocate al sistema centrale dell’Agenzia ai fini del pagamento dell’imposta PREU - Prelievo Erariale Unico, in pratica la tassazione sulle vincite anche degli apparecchi collegati in rete.

Inoltre, le slot non erano autorizzate, infatti erano semi-nascoste all'interno del locale controllato. Il titolare e il proprietario degli apparecchi sequestrati verranno sanzionati dall’Agenzia Dogane e Monopoli per diverse infrazioni del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Fatti salvi gli ulteriori possibili profili penali, la normativa in materia di giochi, prevende infine anche, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni.