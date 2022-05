"Anche i ragazzi arrestati per spaccio hanno dei diritti"

"Anche i ragazzini arrestati per spaccio hanno dei diritti". Lo scandisce per bene il consigliere di Coalizione Civica Detjon Begaj , intervenendo in consiglio comunale sul tema Pilastro, e in particolare sull'indagine che ha portato a misure cautelari anche all'interno della famiglia oggetto della nota citofonata di Salvini nel gennaio 2020.

Viste le "strumentalizzazioni" di questi giorni, Begaj afferma che "non è molto utile sbattere il mostro in prima pagina e dobbiamo sempre ricordare che i minorenni o comunque i giovanissimi sono anch'essi vittime della criminalità organizzata e delle volte anche delle proprie famiglie".

L'inchiesta sullo spaccio al Pilastro "è molto dolorosa per tutta la città e certo non è una vittoria, ma una sconfitta- continua Begaj- il fatto che ci siano queste dinamiche di criminalità organizzata nella città. Penso che nessuno la pensi diversamente, tanto meno la maggioranza o il sindaco Matteo Lepore o la Giunta".

Negash: "Alternative ai brutti giri? In quartiere ci sono"

Al Pilastro "per fortuna vive anche tanta gente che crede fermamente nel dialogo e nella pacifica convivenza", afferma il capogruppo della lista Lepore, Siid Negash, ricordando che in quella zona "ci son progetti culturali e sociali messi a sistema da anni per tenere lontani i giovani dalla microcriminalità, aiutare gli adolescenti a scegliere delle alternative e stare il più possibile dalla parte giusta".

Al Pilastro "le alternative alla criminalità organizzata già ci sono così come non manca l'attenzione di questa amministrazione e non è mancata quella delle amministrazioni che hanno governato la città in passato", assicura Maurizio Gaigher (Pd). Ad esempio, è "ormai prossima" la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri ed è "già previsto l'investimento di 5,5 miioni per realizzare il Museo dei bambini e delle bambine", ricorda il dem.

Inoltre, esistono "molte altre realtà che operano già da anni in quel quadrante della città" e che nel tempo, rimarca Gaigher, sono state in grado di generare "buone pratiche che consentono di tenere unita la parte migliore della comunità del Pilastro oltre che contribuire alla crescita dell'intera città": la biblioteca Spina e la Casa gialla sono le prime due realtà citate dal consigliere comunale del Pd.

L'opposizione: "Pilastro cimitero delle amministrazioni"

La realtà è che sul Pilastro si sconta "il fallimento delle amministrazioni che si sono susseguite", attacca Stefano Cavedagna (Fdi). Inutile "magnificare le azioni della giunta Lepore sul tema, purtroppo non si fanno così la politica e la gestione della cosa pubblica. C'è tanto da fare su quel territorio- afferma Cavedagna- e la prima sicuramente prevedere un presidio di sicurezza": ecco perché "è uno scandalo che a fronte di quanto accaduto non siano ancora finiti i lavori della caserma".

Il Pilastro "si trova in un questa terribile situazione perché sono stati creati dei ghetti senza preoccuparsi delle conseguenze sociali e di sicurezza", sostiene la capogruppo della Lega, Francesca Scarano, difendendo Matteo Salvini dalle critiche ricevute in questi giorni: "Qualcuno accusa un ministro dell'Interno che io stimo di aver abusato dei social, ma è giusto sottolineare che in quella faccenda c'è stato un abuso generale dei social. Ricordo ancora quanto attiva fu l'avvocata Cathy La Torre- continua Scarano- che, all'epoca, annunciò in tutte le salse la difesa di una persona la cui famiglia oggi è indagata con pesantissime accuse. Emergono retroscena agghiaccianti e altri ancora emergeranno", scommette la consigliera del Carroccio. (Pam/ Dire)