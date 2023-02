Con Pillole di movimento un mese di sport gratis per tutti | VIDEO

In farmacia torna Pillole di Movimento, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Uisp di Bologna nata per promuovere l’attività fisica come medicina naturale per combattere la sedentarietà, uno dei principali fattori di rischio per la salute.

Esiste infatti una stretta correlazione tra inattività e patologie cronico degenerative come l’obesità, che è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una vera e propria malattia. Uisp, insieme all’Azienda USL, le Farmacie e le Istituzioni, mette a disposizione suggerimenti per la salute e buoni per svolgere gratuitamente un mese di attività presso società sportive, palestre e piscine che hanno aderito al progetto.

Come partecipare

Dal 13 febbraio 2023 nelle Farmacie dei gruppi LloydsFarmacia e Federfarma di Bologna e provincia sono disponibili le oltre 15mila scatole di Pillole di Movimento 2023. Le confezioni contengono un bugiardino su cui sono riportati: l’elenco delle società sportive che aderiscono al progetto e le attività motorie che le stesse mettono a disposizione per un mese (scadenza 31/03/2023); il regolamento per aderire al progetto.

In questi dodici anni si sono interessate a Pillole di Movimento oltre 40mila persone, 28mila delle quali hanno usufruito delle attività gratuite in piscina e in palestra messe a disposizione dalle Polisportive che hanno fin da subito creduto nel progetto, rinnovando il proprio impegno di anno in anno.

Tantissimi comuni di Bologna e provincia hanno aderito all’iniziativa con lo scopo di sensibilizzare i cittadini a corretti stili di vita e divulgare il progetto, supportati da 50 Farmacie dei gruppi LloydsFarmacia e Federfarma che si occuperanno di consegnare gratuitamente le scatole di Pillole di Movimento, spiegando l’iniziativa e tutti i benefici dell’attività fisica.

Il progetto Pillole di Movimento è rivolto alle persone sedentarie. Possono usufruire della gratuità solo le persone maggiorenni in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica e che non risultino già iscritte da settembre 2022 nelle palestre o piscine in cui intendono utilizzare il buono.

Occorre contattare le segreterie delle Polisportive, delle palestre e delle piscine per conoscere i termini della promozione, le attività e gli orari disponibili. La promozione è valida fino all’esaurimento dei posti che ogni società ha messo a disposizione. Per ulteriori informazioni sul progetto Pillole di Movimento, visitare il sito web della Uisp di Bologna, oppure chiedere maggiori dettagli ai Comuni, Società Sportive e Farmacie che aderiscono alla campagna.