Pinacoteca, Cgil attacca: "Apertura natalizia un flop, soltanto un visitatore"

Nonostante "le roboanti dichiarazioni del Ministero della Cultura relative all'apertura straordinaria dei musei statali del 25 dicembre", l'iniziativa "si è rivelata un flop ovunque" e in modo particolare "alla Pinacoteca di Bologna, dove c'è stato solo un visitatore". È la denuncia fatta dai Fip Cgil e Filcams Cgil, che gettano altra benzina sul fuoco della protesta che da giorni i sindacati stanno portando avanti contro la direzione del museo di via Belle Arti e l'Ales Spa, anzienda interna al MiC che nei giorni scorsi avrebbe annunciato l'immediato trasferimento (e in alcuni casi la fine del rapporto di lavoro) di nove dipendenti.

"Con un preavviso di una decina di giorni, nove persone hanno appreso che con il nuovo anno terminerà il rapporto di lavoro con la Pinacoteca di Bologna - scrivono i sindacati nella nota - ; quattro degli interessati saranno trasferiti su Firenze dal 1 gennaio, per gli altri il benservito arriverà in un paio di mesi. E questo nonostante l'istituto in parola sia gravemente sotto organico, nonostante l'impegno profuso dai lavoratori in questi anni". Il rischio, concludono, è che "questa scelta metterà definitivamente in ginocchio la PInacoteca di Bologna".

Fip Cgil e Filcams Cgil puntano il dito anche contro "il mancato confronto con le parti sindacali" in occasione dell'apertura straordinaria natalizia, una scelta della dirigenza che "ricorrendo a personale di cooperative esterne, non solo ha mortificato la volontà espressa da tutto il personale ma - concludono -, ha introdotto un pericoloso precedente circa la fungibilità dei lavoratori in barba alle competenze, alle esperienze e alle professionalità acquisite e necessarie".