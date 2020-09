La Pinacoteca Nazionale di Bologna ha una nuova direttrice: si tratta di Maria Luisa Pacelli, annunciata oggi dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha reso noti i nuovi direttori di 13 tra musei, parchi archeologici e biblioteche. Appresa la notizia, l’assessore alla cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, ha dichiarato quanto segue:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sentite congratulazioni a Maria Luisa Pacelli, nuova direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Benvenuta a Bologna e auguri di buon lavoro. Presto ci incontreremo per parlare delle politiche culturali della nostra città. Un ringraziamento al direttore uscente, Mario Scalini, per il lavoro svolto in questi anni al servizio di questa prestigiosa realtà culturale”.