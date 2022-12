Ambientalisti in Pinacoteca: sangue delle vittime davanti al dipinto di Guido Reni

Sulla scia di altre dimostrazioni in giro per l’Europa, questa mattina 5 attivisti del movimento 'Ultima generazione' hanno messo in scena un blitz di protesta contro la crisi climatica alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, in via Belle Arti. Lo riferisce Ansa.

E' accaduto verso mezzogiorno, quando, dopo essere entrati pagando regolarmente il biglietto d'ingresso, hanno raggiunto la sala dove è esposta il dipinto la 'Strage degli innocenti' di Guido Reni si sono versati addosso liquido rosso, 'rappresentazione del sangue delle vittime innocenti del collasso climatico'.

Altri tre attivisti hanno incollato, su una parete accanto al quadro, un'immagine di Casamicciola - Ischia - dopo la frana con didascalia "Strage degli innocenti", riportando i nomi delle giovanissime vittime del disastro. Sulla stessa parete hanno scritto: "Ischia, Governo italiano 2022". In una nota in cui rivendicano il gesto.

Dopo avere imbrattato con le scritte il muro, riportando anche i nomi di alcune vittime cdi ISchia, si sono cosparsi di passata di pomodoro e hanno attaccato una mano al pavimento con la colla. Sul posto è intervenuto anche il 118.

I manifestanti provengono da regioni diverse, e verranno denunciati, al momento in base alle prime informazioni, per deturpamento.

Ultima generazione, cos'è

"Facciamo azioni di disobbedienza civile nonviolenta per chiedere azioni urgenti e concrete contro il collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro - si legge sul sito web -