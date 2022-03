Piove sempre meno: a Bologna manca un quarto dell'acqua in un anno

Meno 212 millimetri, su 755 di media annua dal 1971 al 2000. Quasi un quarto delle precipitazioni del 2020 manca all'appello con l'area metropolitana di Bologna, che da qualche anno sta sperimentando lunghe fasi secche intervallate da brevi stagioni umide, non di rado caratterizzate da fenomeni estremi.

E' il bilancio numerico che ha condotto Istat, nell'analizzare lo stato dell'arte della rete idrica nazionale. Il report parla anche di dispersione e approvvigionamento, ma quello che salta all'occhio nelle tabelle è la cifra di Bologna e provincia, che negli ultimi due anni si è distinta per un corposo deficit idrico al suolo. Il confronto è impietoso anche se si guarda al quindicennio 2006-2015. Qui la media delle precipitazioni annue segna comunque una differenza di 217 millimetri di pioggia rispetto al 2020.

Aumentano i giorni senza pioggia

I giorni senza pioggia aumentano nel 2020 (+10) rispetto al valore climatico 1971-2000, attestandosi su 293 giorni fra le aree urbane osservate. Considerati i capoluoghi di regione, le anomalie sul CLINO appaiono positive per quasi tutte le città e più alte a Napoli (+35 giorni), Trento (+33) e L’Aquila (+20). In controtendenza Trieste con -14 giorni, seguita da Genova e Firenze (-8). Il lieve aumento dei giorni consecutivi senza pioggia, pari a +2 sul valore climatico (26 giorni), interessa 15 capoluoghi di regione con un massimo registrato a L’Aquila (+8), seguita da Campobasso (+7), Trento e Bologna (+5), Roma e Perugia (+4).

Il sistema che ricicla le acque reflue per irrigare i campi

Enea e Università di Bologna hanno sviluppato, in collaborazione con Gruppo Hera e Irritec, un prototipo tecnologicamente avanzato in grado di depurare le acque reflue allo scopo di utilizzarle per irrigare e fertilizzare i campi coltivati, con benefici in termini di maggiore disponibilità idrica, apporto di nutrienti, riduzione dei concimi chimici, sostenibilità ambientale e qualità della filiera depurativa.

L'innovazione rientra nell'ambito del progetto Value CE-IN, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sviluppo e Coesione, e sarà presentato in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua che si celebra ogni anno il 22 marzo. Il prototipo dimostrativo è stato realizzato presso l'impianto di depurazione del Gruppo Hera a Cesena ed è stato testato su un campo sperimentale con 120 colture di cui 66 piante di pesco e 54 di pomodoro da industria. I risultati raccolti a valle della fase sperimentale confermano la qualità delle acque depurate a fini agricoli.

"I risultati ottenuti nell'ambito del progetto, coordinato dall'Enea, potrebbero supportare l'applicazione dello schema prototipale a tutti gli impianti di depurazione e la diffusione di pratiche di riuso a vantaggio di tutti gli stakeholder di filiera - dai gestori d'impianto ai consorzi di bonifica fino al settore dell'automazione, controllo e misurazione - con l'obiettivo di garantire una fonte idrica non convenzionale e sicura e fornire al contempo un apporto di elementi nutrienti alle colture, in linea con i nuovi indirizzi comunitari in vigore dal 2023", sottolinea il coordinatore del progetto Luigi Petta, responsabile del Laboratorio Enea di Tecnologie per l'uso e gestione efficiente di acqua e reflui.