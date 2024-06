Torna la pioggia: allerta meteo per domani

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il sole di oggi è destinato a durare poco. L’Arpae (l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna) ha diffuso un nuovo bollettino per domani, domenica 2 giugno, con allerta meteo di colore giallo su tutta la regione Emilia-Romagna. La principale preoccupazione è per i rovesci: “Per domenica 2 giugno sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili inizialmente sui rilievi centro-occidentali ed in successiva estensione nel corso della giornata al rimanente territorio regionale” scrive l’agenzia sul proprio sito.