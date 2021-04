A Imola torna il gran premio di Formula 1 nel nome del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna

La gara è in programma per il prossimo week-end, dal 16 al 18 aprile. Governo e Regione al lavoro per la conferma del Gp Imola 2022

La Formula 1 torna lungo la via Emilia con il "Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna", dal 16 al 18 aprile all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si tratta della prima tappa in Europa del mondiale di automobilismo e per la terra dei motori una nuova conferma dopo il Gran Premio dello scorso anno, che aveva visto la Formula 1 di nuovo sulle rive del Santerno dopo 14 anni dall’ultima edizione del 2006.

E la sfida per i prossimi anni, quando tornerà la normalità, sarà appunto quella di confermare l'Autodromo di Imola come sede del gran premio della Formula 1. Come ribadito diverse volte durante la presentazione dell'evento, a partire dal sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano.

"Il nostro obiettivo è rendere continuativo il Gran premio – assicura il sottosegretario –, il governo vuole cambiare l'approccio con cui lo Stato accompagna le manifestazioni italiane, da quelle sportive a Sanremo. La promozione integrata del Paese deve essere centrale in ogni grande evento. Questa è un'occasione unica da non perdere. Ovviamente dobbiamo fare in modo che ogni euro speso sia speso bene, valutando il ritorno del Gran premio, non solo in termini economici. Qualora valutassimo che il gioco vale la candela – conclude – e io lo credo assolutamente, Imola sarà un ricorrenza e non soltanto un'occasione spot", assicura Di Stefano.

"L'Aci farà di tutto affinché l'Italia possa avere due Gp – afferma il presidente Angelo Sticchi Damiani –, abbiamo rotto il blocco di un solo gran premio per nazione in una situazione particolare. Adesso vogliamo che prosegua per il futuro, l'Italia è terra dei motori, lo merita, e i sono le condizioni perché tutti insieme possiamo ottenere questo risultato".

Il gran premio di domenica prossima rappresenta una nuova vetrina internazionale per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy, a partire proprio dalla filiera dell’automotive, grazie all'accordo firmato tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e Regione Emilia-Romagna.

Il “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” e l’accordo ad esso collegato, con il lancio del nuovo portale Made In Italy, sono stati presentati oggi in video conferenza stampa dal sottosegretario al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano; dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini; dal presidente di Ice, Carlo Ferro e dal sindaco di Imola, Marco Panieri.

In video collegamento da remoto Claudio Domenicali, presidente dell’Associazione Motor Valleye amministratore delegato di Ducati; Stefano Domenicali, amministratore delegato Liberty Media; Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia e vice presidente FIA; Andrea Casaluci, General Manager Operations Pirelli, title sponsor del Gran Premio di Imola, e Matteo Lunelli, presidente e Ad Cantine Ferrari, lo spumante ufficiale del Campionato del mondo di Formula 1. Ha presentato e moderato gli interventi la giornalista Barbara Pedrotti.

"Per l'Emilia-Romagna è un' occasione straordinaria – ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini – e ci auguriamo che sia l'ultima volta senza pubblico, ultima perché significa che ne se saranno altre e noi lavoreremo in questa direzione e ci auguriamo che in futuro che il gran premio ad Imola torni ad essere una certezza. Dal cuore della Motor Valley una grande occasione di visibilità per l’Emilia-Romagna e l’Italia. E lo sport, su cui tanto stiamo investendo, ancora una volta e sempre di più strumento di crescita, valorizzazione del territorio e promozione turistica, per essere pronti non appena si potrà ripartire".

Nell’anno segnato dalla pandemia, un’iniziativa che vuole essere un segnale forte di ripartenza e che coinvolgerà anche gli altri principali appuntamenti motoristici della stagione: dalla MotoGP e il Mondiale Superbike a Misano Adriatico, al Motor Valley Fest a Modena. Grandi eventi sportivi di rilievo internazionale che diventano vetrine per la valorizzazione del Made in Italy nelle sue principali declinazioni. A celebrare l'evento, il prossimo week-end ci saranno anche le frecce tricolori.

La campagna 'Fatto in italia'

Grazie a questo accordo, a partire dal “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia- Romagna” al Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, scenderà in campo una massiccia campagna multilivello con banner fisici e digitali lungo i circuiti, video durante gli eventi e tantissimi eventi per sponsorizzare il Made in Italy.

I più prestigiosi appuntamenti motoristici dell’Emilia-Romagna nel 2021 - dal Gran Premio di Formula Uno di Imola alla MotoGP di Misano Adriatico, passando per il Motor Valley Fest di Modena e la tappa della Superbike sempre a Misano Adriatico, ma non solo - diventano così veicoli promozionali per l’eccellenza italiana dell’automotive: il 'Fatto in Italia' a due e quattro ruote.

Le dirette Tv delle gare verranno trasmesse in 22 paesi del mondo. Una visibilità straordinaria a cui si aggiunge l’audience dei media dell’informazione che daranno notizia delle competizioni e una previsione di 90 milioni di impressions sul web. Obiettivo: valorizzare a livello mondiale quel connubio di tradizione e innovazione, qualità della manifattura e ricerca applicata, passione imprenditoriale e stile unico, che rendono le auto e moto realizzate nel nostro paese le più desiderate e ammirate ai quattro angoli del globo, e allo stesso tempo favorire nuove opportunità B2B legate alla filiera dell’automotive. Non solo, grazie all’iniziativa si intende generare consapevolezza sul Paese e sulle sue potenzialità, promuoverne la scoperta e sostenerne l’export, nonché aggregare risorse, progettualità e start up dedicate alla mobilità del futuro.

Il nuovo portale

Tra le azioni messe in campo, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, il brand MadeinItaly.gov.it che rimanderà a un sito dedicato, vetrina del Made in Italy nel mondo creato da ministero degli Affari esteri e Agenzia Ice e che verrà lanciato per la prima volta in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola.

Ci sarà inoltre anche una campagna digitale e social per un bacino potenziale di oltre 2 milioni di utenti sulle piattaforme dei diversi partner (Ministero, Ice, Regione, Associazione Motor Valley, Comune di Imola, Pirelli e Formula 1), oltre che di case automobilistiche come Ferrari, Alpha Tauri, Dallara, Lamborghini, Pagani ed Energica.

Ad essa si aggiungerà la campagna digitale in sinergia con Liberty Media, che produrrà 1,2 milioni di impressions attraverso il formato display F1.com e F1 mobile e 2 milioni di impressions video attraverso il formato video su F1.com e F1 YouTube.

Pianificata anche una campagna Tv con un video di 30'' dedicato all’Emilia-Romagna e alla Motor Valley e al Made in Italy, che verrà trasmesso durante le dirette delle gare dalle piattaforme che detengono i diritti televisivi, oltre che sul web. Prevista anche una cartolina video Tv e uno Speciale sulla rete Sky Europa.

In occasione della terza edizione del Motor Valley Fest a Modena (1-4 luglio), oltre agli interventi di branding a tema Made in Italy dell’evento, verranno messe in campo campagne di media relations e press trip con giornalisti italiani e stranieri, nonché media partnership con realtà prestigiose, quali il magazine Wall Street Journal, la trasmissione della BBC Top Gear e il portale di moda e tendenze Hypebeast.com.