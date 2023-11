PODCAST | Il misterioso naufragio del Piroscafo Oria e la storia del bolognese Ugo Moretto

Michele Ghirardelli è il nipote di Ugo Moretto. Ha sempre sentito parlare di quel nonno in divisa, mai tornato a casa e mai dimenticato. Solo oggi, con l'aiuto del web, il passato è diventato raggiungibile e il sogno di ricostruire la storia di tante famiglie è partito da Bologna

"Mamma, tornerò. Ti voglio bene". Questa l'incisione che si legge su una gavetta appartenuta a uno dei 4 mila prigionieri italiani che si erano rifiutati di aderire al nazismo o alla RSI dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943 e che sono naufragati nelle acque greche dell'isola di Patroklos. Un oggetto che vale molto per la famiglia di quel ragazzo disperso che qualcuno ha aspettato invano. Quella del piroscafo Oria è una storia affascinante e misteriosa, sconosciuta a molti ma che grazie a un bolognese è letteralmente tornata a galla. Non senza fatica, ricerche, ricostruzioni che sono state possibili sono nell'epoca del web. Erano i nostri nonni, erano partigiani non riconosciuti (perché dispersi), erano nomi e cognomi con storie e speranze, giovanissimi uomini che non si sono piegati al potere nazista e che hanno contribuito alla nostra libertà.

Una storia che vale la pena di ascoltare, anche perché a raccontarla è il nipote di uno di quei ragazzi. La voce è quella di Michele Ghirardelli, grazie al quale oggi si sono riuniti tanti familiari legati da un filo rosso che entra a tutti gli effetti nella storia. Questo è il podcast di BolognaToday sul Piroscafo Oria, la nave di 2 mila tonnellate, varata nel 1920, requisita dai tedeschi, che salpò l'11 febbraio 1944 da Rodi in direzione Pireo.

