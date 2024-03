Una catena umana per difendere la ciclabile di via Saragozza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si torna a protestare contro la sosta selvaggia delle auto sulla ciclabile di via Saragozza torna ancora al centro del dibattito. Ma non solo. Stavolta ci si appella anche a Governo e Parlamento per fermare la riforma del Codice della strada, che si profila come "un attacco frontale alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alle città". E' la voce dei ciclisti che via social lanciano una mobilitazione, fissata per il prossimo 12 marzo.

L'idea è scendere - formando una sorta di catena umana - "in simultanea con più di 20 città, tra cui Roma, Milano, Torino, Firenze e Genova- continua l'appello- per unirci alla protesta nazionale 'Stop al Codice della strage', contro la riforma del Codice della strada attualmente in discussione in Parlamento. Una riforma che, tra i tanti effetti nefasti, punta a ostacolare proprio la realizzazione delle corsie ciclabili, spesso l'unica infrastruttura ciclabile realizzabile sulle strade urbane". La motivazione sarebbe la sicurezza, "ma i dati smentiscono questa tesi: in realtà dietro c'è solo la volontà di espellere le bici dalla strada", affermano le associazioni: "La corsia ciclabile di via Saragozza, per esempio, ha portato a un aumento percentuale a doppia cifra del numero di ciclisti in transito, +28% nel confronto tra il 2019 e il 2023, senza registrare nessun aumento di incidentalità, anzi generando una riduzione di ciclisti feriti, da quattro a tre all'anno nello stesso periodo, nonostante il forte aumento dei flussi ciclabili".

"La Camera - prosegue la nota - potrebbe approvare la riforma del nuovo Codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini. A parole, 'per salvare vite in strada', nella sostanza per legare le mani ai sindaci e ai Comuni, per complicare la possibilità di disegnare nuove corsie ciclabili, per innalzare i limiti di potenza delle auto per i neo patentati, per rendere più difficili le città e Zone 30 e i controlli con gli autovelox, per restringere la possibilità di istituire Ztl e aree pedonali. Mentre all'opposto non viene prevista nessuna misura per prevenire e intervenire su ciò che effettivamente rende le strade più pericolose e gli incidenti più gravi: la velocità".

Alla manifestazione del 12 "noi parteciperemo e non lasceremo che la riforma passi sotto silenzio", afferma in aula la consigliera comunale Simona Larghetti (Coalizione civica). "Al centro di questa riforma ci sono i Comuni a cui stiamo togliendo sempre più competenze sulla mobilità che da sempre sono loro appannaggio", continua Larghetti, aggiungendo che l'intervento sul Codice è basato "su luoghi comuni: i velox che fanno cassa, le ciclabili che sono pericolose, gli ubriachi e i drogati, le Ztl contro la gente che va a lavorare".

Per quanto riguarda poi il caso specifico di via Saragozza, lì "siamo arrivati al minimo storico- sottolinea la consigliera- di ciclisti feriti: tre nel 2023, quando in precedenza erano quattro o cinque ma anche dieci o 15". Sempre nell'aula del Consiglio comunale, intanto, dai banchi del Pd arriva il sostegno alla festa-manifestazione a favore della Città 30 organizzata per il 16 marzo: "Ci saremo e contribuiremo alla sua riuscita", dichiara Claudio Mazzanti, sottolineando che nell'occasione verranno "ampiamente divulgati" tutti i dati che dimostrano la bontà del progetto.