Piscina, asilo e SPA per cani: in città apre "Bologna Dog Centre"

"600 mq di struttura coperta e riscaldata, con Piscina, Asilo, Campo Addestramento, Palestra e SPA per cani" ma non solo, anche "una cucina dove imparare a cucinare alimentazione naturale per PET e un luogo dove realizzare eventi a 4 zampe a disposizione tua e del tuo cane".

E' "Bologna Dog Centre", al 24 di via del Chiù che ribalta "la concezione del cane che deve stare fuori, che non può entrare" e che invece "apre le porte a una dimensione di convivenza con il pet, in prevalenza in ampi spazi interni, dove possa fare esperienze educative, di gioco, di sport volte al miglioramento del proprio benessere psicofisico e dove anche il proprietario incentivi la creazione solida del binomio cane/uomo", si legge sul sito. "Dopo vent’anni di esperienza nel settore cinofilo, in particola degli IAA (Pet Therapy) la dott.ssa Marina Casciani, Educatore Professionale con specialistica in Pedagogia, Responsabile di Progetto in Educazione Assistita con Animali, ha unito il suo amore per gli animali alla profonda convinzione che sia necessario diffondere una corretta cultura del benessere animale per poter vivere al meglio la relazione con il proprio pet e trarre da essa un beneficio reciproco"

Quindi una piscina riscaldata, per il movimento in assenza di peso, asilo diurno per cani, campo addestramento, sala consulenze, cucina per pet "messi a disposizione di ogni cliente da un Team di professionisti, da istruttori cinofili qualificati a medici veterinari specialisti in varie materie: alimentaristi, fisioterapisti, comportamentisti. Servizi che si rivolgono prevalentemente al Binomio cane/uomo ma che non dimenticano i nostri amici Felini. Per il Gatto, infatti, oltre ad essere presenti al centro operatori del benessere del gatto e veterinari comportamentisti, a disposizione per ogni tipo di necessità del cliente, si trova esposta la Parete Tiragraffi".

Quindi spazio ai massaggi olistici, shiatzu, agopuntura, oli essenziali e trattamenti mirati al benessere e al relax del cane, con il "bagno di bolle, rigenerare il pelo, fare trattamento disinfettante con prodotti naturali, volti a prevenire e curare dermatiti, allergie cutanee, infettazione di parassiti".

C'è anche "una cucina attrezzata in modo professionale di 65 mq, per insegnare ai proprietari di cani e gatti, a cucinare piatti freschi e naturali".

Nella frazione di Mercatale a Ozzano nel centro cinofilo Felicia, nel 2020 aveva aperto una piscina dedicata esclusivamente agli amici a 4 zampe.

(La SPA per cani - Foto Bologna Dog Centre)