Ozzano, riapre la piscina. Il sindaco Lelli: "Anticiperemo il contributo annuale"

"Il periodo di chiusura non è stata una decisione semplice da prendere sia per l'Amministrazione comunale che per il gestore Sogese, ha spiegato il sindaco Luca Lelli annunciando la riapertura dell'impianto per il prossimo 21 gennaio (6 giorni dopo quella di San Lazzaro) - ma fermarsi un attimo per valutare insieme il da farsi, per analizzare con calma e precisione i costi e per confrontarsi con esperti del settore sulle possibili soluzioni da mettere in atto era l'unica strada percorribile. Oltretutto il nostro impianto è stato realizzato in projet financing, una particolare modalità di finanziamento a lungo termine di un'opera pubblica, che ha sicuramente reso più difficoltosi i conteggi e le possibili soluzioni da mettere in campo e permesse dalla normativa che regola questi tipi di finanziamenti".

Il caro energia e soprattutto l'incertezza sulle aliquote applicate dalle società fornitrici di energia elettrica e gas, avevano costretto Sogese, società che gestisce molti impianti natatori della provincia fra cui anche quello di Ozzano, a prevedere la chiusura delle piscine nel periodo 23 dicembre-5 febbraio: "In questo periodo di chiusura i contatti fra noi e Sogese sono sempre stati quasi quotidiani - continua Lelli - così come lo sono stati quelli con tutte le Amministrazioni comunali che avevano piscine gestite dalla stessa Sogese e per tutti e con tutti la priorità è sempre stata quella di trovare il modo per riaprire quanto prima le piscine e ridare ai nostri cittadini la possibilità di frequentarle come prima tenuto conto anche che, per molti di loro, nuotare non era solo per mantenere una certa forma fisica, ma era una necessità di salute per patologie varie. Anticipando noi, come Amministrazione comunale il contributo annuale previsto da contratto in 3 tranches, rivedendo in minima parte le tariffe da parte di Sogese e rifacendo i conti sulla base anche dell’evoluzione stagionale e delle previsioni dei costi delle utenze, riusciremo dal prossimo sabato(21 gennaio ndr) a riaprire l'impianto, pur nell'ottica di dover comunque mantenere costantemente e continuamente monitorati i costi di gestione nella speranza che i costi del gas e dell'energia elettrica non subiscano altri picchi incontrollati".

"Sogese infine ha in programma anche per il nostro impianto, pur essendo uno dei più ‘giovani’ e già dotato di strumentazione all’avanguardia per la riduzione dei consumi, ulteriori progetti che vanno nella direzione di aumentare la possibilità di produrre energia a beneficio della struttura. Devo ringraziare - conclude il Sindaco Lelli - gli uffici comunali per il lavoro svolto, il Presidente di Sogese Armando Ballotta e il direttore dell'impianto di Ozzano Alberto Chiusoli per la disponibilità dimostrata e l'importante apporto dato. Con le soluzioni messe in atto dovremmo riuscire a proseguire la stagione senza altre interruzioni.

"Siamo molto felici di poter riaprire e ringraziamo la grande disponibilità del Sindaco Lelli a trovare una soluzione - ha detto il Presidente Sogese Armando Ballotta - Sono state settimane di tensione per noi e per i nostri operatori e ci hanno amareggiato i forti attacchi da parte di molti frequentatori ,soprattutto sui social , ai quali non abbiamo risposto per continuare però a cercare soluzioni. In questi anni abbiamo cercato sempre di migliorare il nostro servizio ampliando orari di apertura e offerte di fitness e benessere per tutti ma la situazione del caro utenze ci ha costretto alla chiusura. Adesso ci auguriamo di trovare una soluzione anche per riaprire la piscina di Sasso Marconi".