Mega pista ciclabile tra Bologna e Ravenna, ecco il progetto. Bonaccini: "La Regione è pronta"

Da Bologna a Ravenna in bici. Potrebbe essere possibile, almeno secondo il progetto della grande pista ciclabile che collega le due città. A svelarlo l'assessore comunale alla cultura Matteo Lepore che ne parlato con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

La pista toccherebbe i Comuni un tempo collegati con la vecchia ferrovia: partendo da Bologna, la ciclovia passerà per Castenaso, Budrio, Medicina, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo, Russi fino a Ravenna.

Si tratta di un collegamento ciclabile di 84 km e il progetto "è già previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile bolognese. In area metropolitana, infatti, arriviamo a oltre mille chilometri di piste ciclabili, la metà sulle direttrici principali - spiega Lepore in una nota - circa 40 km di percorso sono già esistenti, mentre la restante parte è ancora da finanziare".

"Il percorso (ancora in via di progettazione) diventerebbe un lungo corridoio verde immerso nella natura, capace di incentivare il cicloturismo e la mobilità sostenibile - ha scritto il presidente Stefano Bonaccini - la Regione Emilia-Romagna, come sempre, è pronta a fare la sua parte affinché il progetto si concretizzi".