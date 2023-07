Pittura rossa in via Saragozza, Orioli: “Il danno verrà riparato”

La Città 30 ormai è realtà e, nel pacchetto di azioni che accompagnano la delibera, c’è anche la scelta di pitturare di rosso le piste ciclabili più esposte al traffico automobilistico, in modo da rendere più evidenti i ciclisti in marcia. La prima è stata quella di via Saragozza, anche se il risultato è stato più che scadente. Oltre ai bordi non rispettati, la vernice si è staccata dal suolo dopo la prima pioggia. Insomma, tutto da rifare. Èaccaduto – e l’assessora Valentina Orioli al punto stampa organizzato alla nuova rotonda tra viale Felsina e via Populonia, dove sono stati avviati i lavori per una nuova piazza scolastica – quello che purtroppo a volte accade nei cantieri, cioè che un materiale che viene usato da decenni sempre uguale abbia dato in questo caso esiti non buono. È stato messo sull'asfalto e si è staccato. Capita in molti cantieri, non è una cosa assolutamente inusuale”. Il danno, assicura Orioli, verrà presto riparato: “Quello è un cantiere che deve essere ancora ultimato. La ditta che sta eseguendo i lavori ci ha detto che farà analizzare il materiale perché pensano che possa avere un difetto nella preparazione”.