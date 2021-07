Doppio senso in via Guerrazzi: ecco la ciclabile, adesso "il contromano" è legale

Ciclisti sanzionati dalla Polizia Municipale in borghese perchè percorrevano contromano via Guerrazzi, andando quindi da via Santo Stefano verso Strada Maggiore. Adesso niente più multe perchè, così come già annunciato dal Comune di Bologna (con un seguito di critiche e polemiche al progetto), è arrivata la pista ciclabile che consente il doppio senso e che arriva fino a Piazza Aldrovandi ricongiungendosi così a quella di via Petroni. E via dritti fino alla zona U.

Piazza Aldrovandi con la "nuova" pista ciclabile

Alcuni residenti avevano storto il naso all'idea di questo cambiamento e l'argomento è entrato in Question Time dove il consigliere Giulio Venturi (Ib) e Francesco Sassone (Fdi) si sono fatti portavoci dei malumori. L'assessore alla mobilità Claudio Mazzanti però aveva replicato che i provvedimenti dello stesso tipo già adottati in città "non hanno evidenziato problemi di sicurezza, anzi hanno contribuito a far sì che gli spostamenti in bici si svolgano in maniera più sicura e ordinata limitando condotte pericolose dei ciclisti".