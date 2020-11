Biciclette, partono i lavori per la pista ciclabile di via Murri: sarà finita entro Natale

Arrivano le ciclabili in via Murri. Partono il prossimo lunedì i lavori per la realizzazione della corsia per le biciclette che andrà dai viali fino all'incrocio con le vie Parisio e Tagliacozzi. In direzione centro, invece, sarà realizzata una nuova corsia dall'incrocio con via Parisio fino a via Gigli, mentre la corsia preferenziale da via Dagnini a Porta Santo Stefano manterrà la possibilità di essere percorsa dalle biciclette, come già avviene dal 2018.

Tutto pronto entro il 19 dicembre

Il termine previsto per i lavori, che rivoluzioneranno la segnaletica orizzontale e verticale, è il 19 dicembre. Lo fa sapere il Comune, che ricorda come questo intervento sia stato voluto dalle associazioni della Consulta comunale della Bicicletta come priorità per i molti cittadini che usano la bici per andare al lavoro. La sua attuazione, "che non comportera' riduzioni degli spazi di sosta di via Murri", rientra nel piano straordinario messo in campo come risposta all'emergenza sanitaria, con corsie ciclabili all'interno della sede stradale per incentivare l'uso della bici.

Ma si tratta anche di una "nuova tappa del percorso di messa in sicurezza dell'asse di via Murri avviato nel 2018 con una prima tranche di modifiche alla segnaletica stradale mirate alla riduzione dell'incidentalita'". Intanto, informa Palazzo D'Accursio, sono appena terminati i lavori nel sottopasso di via Zanardi per la manutenzione straordinaria di entrambi i marciapiedi e la realizzazione di due nuove corsie ciclabili nel tratto compreso tra via Bovi Campeggi e via Carracci. Così, insieme ai tratti già realizzati negli scorsi anni, si e' creata una continuita' di percorsi ciclabili sull'asse di via Zanardi nel tratto compreso tra Porta Lame e la rotonda Bubani (nei pressi del "Centro Lame")

Appena conclusi anche i lavori sull'asse viale Gandhi-via Tolmino, all'incrocio con via Piave, "per garantire la continuita' dei percorsi ciclo-pedonali e congiungere in sicurezza i due comparti urbanistici posti a nord e a sud dell'asse Gandhi-Tolmino, in risposta alle esigenze di sicurezza di mobilità pedonale e ciclabile manifestata dai cittadini della zona". Sono stati realizzati un nuovo attraversamento ciclo-pedonale semaforizzato con pali a sbraccio, lanterne countdown e abbattimento delle barriere architettoniche su viale Gandhi dopo l'incrocio e un nuovo attraversamento pedonale su via Piave, per dare continuita' ai percorsi pedonali anche sull'asse Gandhi-Tolmino.

(agenzia Dire)