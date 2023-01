Ciclisti in difesa della ciclabile di via Saragozza: "Basta parcheggi in doppia fila" | VIDEO

Flash mob organizzato dall'associazione Salvaciclisti per la tutela della pista ciclabile: "Serve un cambio culturale, ma i numeri delle biciclette sono in aumento"

Una fila di biciclette e persone lunga centinaia di metri: il tutto per “difendere” la pista ciclabile dal selvaggio parcheggio in doppia fila di via Saragozza. È successo nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio in occasione del flash mob organizzato dall’associazione Salvaciclisti, un “movimento spontaneo e indipendente – si legge nel sito dedicato – che nasce dall’esigenza urgente di aumentare la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane”.

In centinaia di ciclisti si sono presentati all’appello lanciato dall’associazione e all’iniziativa hanno partecipato i consiglieri comunali Mattia Santori, Detjon Begaj, Mary De Martino e Simona Larghetti. Proprio Larghetti è un’attivista che da anni promuove e sensibilizza sulla sicurezza dell’uso della bicicletta: “Quello del parcheggio in doppia fila è un problema che perdura da anni – ha detto la consigliera comunale di Coalizione Civica – e ormai siamo assuefatti a questo comportamento. Probabilmente le persone che si fermano non pensano di creare un danno, ma la sosta abusiva è un problema grave, visto che ostruisce la visibilità e può causare incidenti”.