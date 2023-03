Bicipolitana, parte il cantiere per realizzare le ciclabili di via Vittorio Veneto

La Bicipolitana si espande. Inizieranno la prossima settimana i lavori per realizzare le corsie ciclabili in via Vittorio Veneto. L’intervento rientra nel progetto "Piano per la mobilità ciclabile e pedonale emergenziale”, finanziato con i fondi del piano REACT EU.

I lavori interesseranno il tratto tra l’incrocio con via Pasubio e via Saffi e andranno ad aggiungersi a quelli già intrapresi di recente sul tratto che si trova a sud, a senso unico. In particolare, sul lato est sarà introdotta una corsia da 1 metro separata da 0,50 metri rispetto l’area di sosta in linea, mentre sul lato ovest sarà realizzata una corsia da 1,50 metri.

Entro la fine del mese di aprile - ricorda inoltre Palazzo D'Accursio - verranno poi completate anche le corsie ciclabili in via Casteldebole e in via degli Orti.