"In casa ho la pistola, ti ammazzo": la minaccia alla colf di una 72enne

Una donna "non più giovane" è stata denunciata per possesso illegale di armi e minacce aggravate. La perquisizione dei carabinieri è scaturita dalla denuncia della colf 53enne che aveva riferito di essere stata minacciata dopo un litigio con la padrona di casa.

"In casa ho la pistola, ti ammazzo" gli avrebbe detto durante lo screzio, così i militari sono andati a verificare. E non hanno fatto un viaggio a vuoto: in casa della donna, 72enne, residente nel quartiere Lame, sono stati trovati una pistola Beretta semi-automatica, due caricatori e diverse cartucce non denunciati.

Arma e munizioni erano state acquistate e regolarmente denunciate dal padre, deceduto nel 1983, ma l'anziana non ne ne aveva denunciato il possesso per questo, oltre al reato di minacce aggravate, dovrà rispondere di detenzione illegale.

Cosa dice la legge

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. (Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri). L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato (solo armi sportive o da caccia), a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per mortis causa. Poichè la denuncia deve essere immediata , il ritardo può equivalere alla sua mancanza. Vedi art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75 - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981. La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato. (fonte: Arma dei carabinieri).