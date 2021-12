Trovato con pistola e contanti: scatta l'arresto in via San Donato

Un 31enne, cittadino tunisino, è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi lungo via San Donato, alla periferia di Bologna. Tutto è cominciato durante un controllo, che gli agenti stavano facendo alla circolazione stradale. Intorno alle 20:30 è stato fermato un veicolo con quattro persone a bordo, tra cui il 31enne in questione.

Proprio durante l'accertamento il giovane ha iniziato a fuggire, disseminando in un momento un oggetto che poi si è appurato essere un caricatore di pistola con nove colpi. Il ragazzo è stato infine raggiunto: addosso a lui è stata trovata anche una pistola e diverse centinaia di euro in contanti. Immediato è scattato l'arresto per detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale.