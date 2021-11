In casa una pistola semiautomatica. Pluripregiudicato torna alla Dozza

E' stato arrestato e "accompagnato" in carcere dai carabineri e dovrà rispondere di porto abusivo di armi, un 68enne già pluripregiudicato per reati furto, lesioni, truffa e riciclaggio.

I militari della stazione, durante un controllo d'iniziativa all'interno dell'abitazione dell'uomo, in provincia, hanno rinvenuto una pistola Glock semi-automatica e diverse munizioni 9x21. Ora gli inquirenti procederanno a ulteriori accertamenti per cercare di stabilire la provenienza dell'arma, che non ha la matricola abrasa.

Il 68enne è stato arrestato per detenzione abusiva di armi o oggetti atti a offendere.

(Foto archivio)