Pistola alla mano, la picchia e la rapina: preso ad Anzola

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e i colleghi della Stazione Navile hanno arrestato per rapina e sequestro di persona un 24enne.

L'episodio è avvenuto il 15 giugno scorso: vittima una donna in via dell’Arcoveggio.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il 24enne, la mattina del 15 giugno, indossando una pettorina con la scritta "security", dopo averla avvicinata chiedendole di mostrare il ticket del parcheggio di una casa di cura, minacciandola con una pistola (risultata poi essere a salve), l'aveva costretta a risalire sull'auto.

Dopo averla anche picchiata sul volto, procurandole anche delle lesioni, l'aveva fatta scendere in strada ed era fuggito a bordo del mezzo.

Sono immediatamente scattate le indagini, così i militari del Nucleo Investigativo sono riusciti a risalire all’autore della rapina violenta e di sottoporlo a fermo di polizia giudiziaria, dopo averlo rintracciato nel Comune di Anzola.

Il fermo è stato convalidato e il 24enne è rinchiuso alla Dozza.

Qualche giorno fa, un ragazzo di 26 anni è stato arrestato per rapina in via Andrea Da Faenza, in Bolognina, dopo aver sottratto denaro e documenti a un uomo in strada. È finito alla Dozza anche un 25enne ritenuto responsabile della rapina in una tabaccheria a Granarolo.