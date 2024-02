Studente con una pistola nello zaino: a scuola arriva la Polizia

Una pistola sequestrata a un alunno. E' accaduto ieri in una scuola media di Bologna, dove uno studente avrebbe portato l'arma e le munizioni, sottratte al padre.

Da quanto si apprende, durante l'intervallo il ragazzino l'avrebbe mostrata ai compagni che si sono spaventati, la voce è presto circolata ed è stata chiamata la Polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la pistola nello zaino e l'hanno sequestrata.

Ora bisognerà accertare le responsabilità e capire come un minore abbia potuto avere accesso all'arma.

La custodia delle armi deve infatti "essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" si legge sulla legge 110/1975 (articolo 20). Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una abitazione privata è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.