Crollo nel magazzino, Pizza Casa costretta a chiudere (a tempo indeterminato)

Fortunatamente nessuno si è fatto male quando si è verificato un crollo all'interno di "Pizza Casa", il locale di via Belle Arti, frequentatissimo soprattutto dai più giovani e dagli universitari.

Quello del 23 novembre non sarebbe il primo episodio, altri cedimenti - fanno sapere i gestori sui social - si sarebbero verificati anche a ottobre. In totale sarebbero stati quattro e in un paio di occasioni si sarebbero verificati anche con i clienti all'interno, che fortunatamente sono riusciti ad uscire in tempo.

La pizzeria è quindi chiusa e non si sa per quanto tempo: "Con il rischio del crollo della canna fumaria e dell’abbattitore", spiegano i gestori, chiedendo di prestare attenzione a chi passa da quelle parti. La responsabilità sarebbe della proprietà, aggiungono ancora sui social i gestori, che non sarebbe intervenuta.

Pizza a 2,50 euro: locale frequentatissimo e i provvedimenti dell'Amministrazione

Tra i tanti commenti sui social, c'è anche chi non è dispiaciuto per la chiusura della pizzeria da asporto che richiama soprattutto studenti per il prezzo modico delle pizze, la Margherita infatti viene venduta a 2,50 euro. Inevitabili quindi gli assembramenti e l'abbandono dei "cartoni", situazione che aveva spinto l'allora assessore alla sicurezza, Alberto Aitini, a prendere provvedimenti e a far collocare cassonetti dedicati.

I gestori, dal canto loro, chiedono scusa: "Ci dispiace se via abbiamo disturbato, o recato fastidio, ma abbiamo provato a fare tutto quello che potevamo per poter calmare la situazione".