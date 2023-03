La nuova vita di Pizza Casa in via San Vitale

Pizza Casa ha riaperto, ma in via San Vitale, al posto della pizzeria Spaccanapoli. La storica pizzeria di via Belle Arti aveva chiuso a novembre per un problema strutturale e un contenzioso con la proprietà, la Zanichelli, ma adesso rinasce e tutti gli studenti bolognesi, e non, possono tirare un sospiro di sollievo.

Allora numerosi studenti avevano anche organizzato una fiaccolata simbolica, con tanto di bara e manifesti mortuari, per protesta.

Da pizzeria d'asporto però si trasforma in vera e propria pizzeria con tanto di tavoli e posti a sedere. Ma i prezzi, promettono, restano popolari.