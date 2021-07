Ordina la pizza e ruba il fondo cassa: 24enne arrestato in via Zanolini

/ Via Giuseppe Massarenti

La Squadra mobile ha arrestato un pugliese di 24 anni per rapina. E' accaduto verso le 20 di ieri, 15 luglio, quando il ragazzo è entrato in una pizzeria di via Massarenti e ha ordinato una pizza da asporto.

Probabilmente però il suo scopo era un altro, infatti, quando il titolare si è allontanato, si è avvicinato alla cassa, l'ha aperta e ha arraffato il fondo cassa, circa 70 euro.

Si è quindi dato alla fuga a piedi inseguito dal proprietario del locale che nel frattempo ha chiamato il 113: diramata l'informativa, è stato bloccato da una pattuglia della Squadra mobile in via Zanolini. Al fermo ha reagito con calci e spintoni, quindi è stato arrestato e dovrà rsipondere del reato di rapina.