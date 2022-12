Caos nella pizzeria del centro, qualche bicchiere di troppo e spunta un coltello

Le birre sono cadute a terra, lui è tornato indietro e ha tirato fuori un coltello. Notte movimentata in Strada Maggiore: nelle prime ore del 24 dicembre un 21enne è entrato in un bar pizzeria e ha acquistato alcune birre. Forse era già alticcio, quindi il sacchetto è caduto a terra e le bottiglie si sono rotte.

Dopo poco però ha chiesto altre birre, ma il barista si è rifiutato di vendergliele, visto lo stato di ubriachezza, così il giovane ha tirato fuori il coltello e ha intimato di consegnargli il denaro in cassa. A chiamare il 112 è stato il gestore di un vicino negozio, che ha sentito le urla.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri che hanno rintracciato il 21enne. Dopo una breve colluttazione sono quindi scattate le manette per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Sebbene si fosse disfatto del coltello utilizzato per minacciare il barista, i militari lo hanno trovato nelle vicinanze.

E' stato processato con il rito direttissimo e sottoposto alla misura di obbligo di dimora.

Il 19 dicembre, in via Sant'Isaia, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne per rapina impropria ai danni di un rider 28enne. Mentre il rapinatore ha estratto la lama, la vittima ha reagito con una catena.