Una televisione con sole buone notizie: ecco Plaple TV | VIDEO

Una televisione che dà solo buone notizie? Non è un sogno, tantomeno uno scherzo. Da oggi esiste Plaple Tv, la webtv a “segno positivo” che racconta tutto ciò che di bello accade in Italia. Incentrata sui temi dell’ambiente, della legalità e della sostenibilità, l’iniziativa nasce dall’incontro di due aziende omonime: la PMG Italia Spa società benefit bolognese e la PMG Italia srl di Firenze, specializzata in comunicazione digitale. Presentata oggi a Bologna, la nuova Plaple TV (combinazione delle parole inglesi ‘planet’ e ‘people’) vuole diffondere esclusivamente buone notizie, buone pratiche e buoni esempi di persone che si rapportano in maniera positiva con gli altri e con l'ambiente che ci circonda". Insomma, Plaple tv "racconta storie positive e possibilmente in rete tra loro" - dice Marco Mazzoni, amministratore delegato d PMG società benefit - con l'obiettivo di "creare cultura e quindi emulazione".

“Stiamo attraversando una fase storica molto delicata e gli avvenimenti degli ultimi anni ci fanno oggettivamente capire che il rapporto che abbiamo con le altre persone e con il territorio non è più sostenibile e qualcosa dobbiamo modificare nel nostro approccio” conclude Mazzoni.