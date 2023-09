"Soluzioni non degne per le famiglie", dopo via Raimondi scatta una nuova occupazione

La chiamano "strategia della lumaca" gli attivisti del collettivo PLAT - Piattaforma di Intervento Sociale, che dopo aver dato vita a un "condominio sociale" in via Raimondi, secondo un progetto denominato "Radical Housing", si spostano in via Corticella, con l'occupazione di un nuovo stabile che sarebbe di proprietà pubblica.

Secondo Plat, quelli di via Raimondi sono stati "142 giorni fatti di nuovi legami, della solidarietà portata in numerosi picchetti antisfratto in giro per Bologna, nei picchetti di fronte ai cancelli della logistica, di passeggiate di quartiere e iniziative, di Doposcuola autogestiti e riflessioni su welfare e riproduzione sociale, di sorrisi di tante bambine e bambini uscite dall’incubo di situazioni abitative che cancellano la dignità - mentre le notti sono state - vissute da una collettività in costruzione che si è predisposta all’autodifesa perché la minaccia dello sgombero, rafforzata dalle nuove direttive del Ministro Piantedosi, è stata costante".

Nuova occupazione a Corticella

Plat sapeva già che sul palazzo di via Raimondi erano in programma i lavori di ristrutturazione per farne alloggi popolari con fondi PNRR: "Questi lavori inizieranno oggi. Come ovvio, non abbiamo nessun interesse ad ostacolare questi lavori, che anzi vanno nella direzione che auspichiamo, quella del recupero e del rilancio dell’edilizia residenziale pubblica per l’abitare popolare", quindi si sono trasferiti oggi al 115 di via Corticella.

"Soluzioni non degne"

"Restiamo in attesa che soluzioni degne e garanzie formali vengano trovate, speriamo molto presto, per lasciare questo nuovo guscio verso altre possibilità - scrivono nella nota, poichè - il tavolo aperto con l’Amministrazione per trovare soluzioni abitative dignitose per tutti gli uomini le donne e i bambini di via Raimondi non ha al momento dato l’esito sperato. L’assemblea di via Raimondi ha quindi deciso di rifiutare queste soluzioni non degne e fare un passaggio collettivo ulteriore per dare continuità alla percorso di lotta e trattativa".

"Dopo l'assegnazione di una casa popolare per la famiglia di Omar e i suoi cinque figli, il reperimento di un alloggio in affitto nel libero mercato per Nadia e le sue due figlie e la riassegnazione di un alloggio nella progettualità dell'accoglienza diffusa per Sandra il suo compagno e i loro due figli - raccontano - il PRIS (Pronto Intervento Sociale - ndr) si è presentato in via Raimondi proponendo ai quattro nuclei ancora presenti la scomposizione della collettività, l’alloggio in alberghi (lontanissimi dalle scuole frequentate e di prossimo inizio dalle bambine e i bambini e dai luoghi di lavoro) senza nessuna garanzia su una transizione degna verso alloggi popolari".

Il "Radical Housing" e le case che non si trovano

“Il Radical Housing - spiega Plat - è un esperimento che vuole lottare affinché i flussi di denaro che arrivano a Bologna siano destinati a chi soffre di più le tante crisi che viviamo, e promuovere nuovi modelli di abitare che parlino anche del rilancio dell’edificazione di case popolari con assegnazione diretta, da costruire (anche) attraverso l’utilizzo delle tasse di soggiorno che invece che accelerare ulteriormente il turismo devono essere spese in questa direzione. Il rilancio di una politica di creazione di case popolari di nuova generazione ci sembra il minimo da cui partire”.

"Purtroppo il tema casa sta esplodendo, tra scellerate decisioni del Governo, storiche responsabilità di politiche elitiste, pressioni economiche transnazionali sui territori, speculazione edilizia… - osserva il collettivo - Crediamo che chiunque in buona fede sia consapevole che gli strumenti a disposizione ora non sono e non possono essere sufficienti per risolvere il problema. È necessario sperimentare nuove forme partendo dalla legittimità dell’auto-recupero dei vuoti urbani, dall’auto-assegnazione dello sfitto, dall’abitare cooperativo fino alla requisizione degli immobili colposamente abbandonati. Bisogna mettere il progetto prima della norma, o non se ne esce".

"Radical Housing Project si muove in questa direzione, contro l’idea di una Bologna governata dal modello-Piantedosi - concludono - per la costruzione di una nuova idea e nuove pratiche di abitare la città. Lanciamo per domenica alle ore 17 un’assemblea pubblica nel nostro nuovo guscio in via Corticella 115 per lanciare una mobilitazione".

Lega: "Sgombero immediato"

"Urge lo sgombero immediato", scrive in una nota il capogruppo leghista in Comune, Matteo Di Benedetto. "La legalità va ripristinata, a maggior ragione data l’arroganza con cui gli occupanti abusivi hanno rivendicato il loro gesto, come se fossero al di sopra di qualunque legge e potessero in qualunque momento fare propria la cosa pubblica. In armonia con le indicazioni del Ministro Piantedosi - continua il leghista - chiediamo che tutte le istituzioni preposte si attivino con urgenza per sgombrare l’immobile. Chiediamo anche al Sindaco Lepore e a Clancy di condannare il gesto e fare la loro parte: il silenzio, da parte loro, sarebbe un gravissimo segnale a tutti i bolognesi, perché farebbe passare il messaggio che per loro, a Bologna, i collettivi possono imporsi con la legge del più forte. Prima ripristineremo la legalità, meglio sarà per tutti”,