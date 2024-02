Il collettivo ambientalista che sgonfia gli pneumatici ha colpito ancora

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli sgonfiatori di pneumatici hanno colpito ancora. Diverse auto nel quartiere Saragozza, in via Luigi Breventani, via Girolamo Giacobbi e in altre vie limitrofe, sono state prese di mira dal collettivo ambientalista internazionale Tyre Extingueshers. Durante l’azione, i militanti del gruppo sgonfiano una gomma di un’auto, specialmente suv, e lasciano un biglietto sul tergicristallo in cui spiegano il motivo dell’azione: “Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in città ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. L’industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci, ma l’utilizzo di suv nei centri urbani ha reso le città più pericolose e più inquinate. I suv sono inutili, è pura vanità. Non ha senso trascinare con te due tonnellate di ferraglia ogni volta che ti muovi”.

Chi sono i Tyre Extingueshers

Il collettivo Tyre Extingueshers è un gruppo ambientalista internazionale, attivo in diversi paesi europei come Germania e Regno Unito. A Bologna aveva già colpito, almeno due volte, nel marzo e nel giugno del 2023. Sul proprio sito, scrivono: “Siamo persone di ogni ceto sociale con un unico obiettivo: rendere impossibile possedere un enorme suv inquinante nelle aree urbane del mondo. Ci stiamo difendendo dal cambiamento climatico e dall’inquinamento atmosferico. Sgonfiare ripetutamente le gomme e incoraggiare gli altri a fare lo stesso trasformerà il piccolo inconveniente di una gomma a terra in un enorme ostacolo alla guida di enormi veicoli killer per le nostre strade. Stiamo intraprendendo questa azione perché governi e politici non sono riusciti a proteggerci da questi enormi veicoli. Tutti li odiano, a parte le persone che li guidano”.