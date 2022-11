PNRR, a Castenaso 3 milioni di euro per ricostruire il nido Piccolo Blu

Il Ministero dell'Istruzione ha deliberato dell'assegnazione a Castenaso di un finanziamento di 3 milioni di euro che consentirà di ricostruire dalle fondamenta un nuovo asilo nido Piccolo Blu, a fianco dell'attuale.

I fondi rientrano nell'ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

"Un grande gioco di squadra e un lavoro eccellente degli uffici - commenta il sindaco Carlo Gubellini - avvistiamo all'orizzonte un pezzo importante della Castenaso di domani: ora ci auguriamo che il PNRR ci metta in condizione di avanzare con la costruzione in tempi ragionevolmente brevi, per dare risposta al fabbisogno scolastico della comunità".

Proprio su questo si sofferma il Vicesindaco e assessore alla Scuola Pier Francesco Prata, per il quale "grazie al Piccolo Blu ricostruito potremo aumentare ancora i posti a disposizione dei piccoli utenti, come già abbiamo fatto a Villanova con il Piccolo Nido. In più — illustra — recuperando il terreno della scuola demolita daremo vita anche ad una nuova area verde".

Piccolo Blu, com'è e come sarà

Il Piccolo Blu di via Gramsci, fa sapere il Comune di Castenaso, gestito in appalto da una cooperativa specializzata, accoglie attualmente 65 bambini tra i 9 e i 36 mesi d'età.

La futura opera sarà edificata in uno spazio attiguo della stessa area, mentre si continuerà a garantire continuità educativa in tutta sicurezza nel nido attuale. Al termine dei lavori la struttura precedente sarà abbattuta.

Stando alle stime dell'area Tecnica di Piazza Bassi, è verosimile che i lavori potranno essere aggiudicati entro la primavera 2023, per concludersi entro la fine del 2025.