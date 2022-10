"Il Pnrr? Noi ne stiamo più lontano possibile"

"Noi dal Pnrr stiamo il più lontano possibile". Questo il commento, molto scettico dell'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, ospite a Castiglione dei Pepoli dell'incontro "Bologna e Firenze, città dell'industria" promosso dalla Fiom-Cgil di Bologna e Firenze-Prato-Pistoia. In sostanza, Ducati Motor investe, ma lo fa senza fare affidamento sulle risorse del Pnrr.

Il manager, in poche parole, nutre delle perplessità sull'effettiva capacità del Paese di realizzare i progetti. Senza contare, ricorda che gran parte delle risorse promesse sono a debito, quindi da restituire. "Il nostro è un paese in cui non si capisce niente, non si capisce se i soldi ci sono o non ci sono. Quindi noi facciamo tutto con le nostre risorse. Ho sentito parlare di tanti investimenti, ma di investimenti che creino lavoro, tecnologia e occupazione ne ho sentiti pochissimi. E' una specie di tortina che ognuno si sta spartendo, per cui sono molto negativo sul Pnrr", ammette Domenicali.

"Come azienda abbiamo avuto esperienze molto negative. Abbiamo un ottimo rapporto con le istituzioni locali, quando andiamo fuori dalla regione è tutto molto, molto complicato", allarga le braccia. "Credo sia difficile usare questi fondi per generare posti di lavoro di qualità", conclude. (Vor/ Dire)