Sport, finanziati tre progetti su Bologna: 10 milioni di euro per i centri Bonori, Falchi e Lucchini

“La richiesta del Comune è per 10,5 milioni di euro totali - ha spiegato l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi - per l’antistadio, il Gianni Falchi e il centro sportivo Bonori. Al momento sono uscite le liste dei Comuni ammessi al finanziamento e Bologna è dentro. Nelle prossime ore contiamo di avere maggiori dettagli. Siamo molto soddisfatti, da oggi daremo un forte impulso agli investimenti sugli impianti sportivi della città”.

Nel dettaglio il Comune aveva richiesto: 5,5 milioni per il Centro sportivo Bonori in via Romita con la realizzazione di una nuova palestra e la demolizione della bocciofila esistente, 1 milione di euro per la riqualificazione del centro sportivo Gianni Falchi in Piazzale Atleti azzurri d’Italia e 4 milioni per riqualificazione del centro sportivo Lucchini – “Antistadio" di Via Andrea Costa. I Comuni ammessi saranno ora contattati dal Dipartimento per lo sport per l’avvio della fase concertativo-negoziale e la sottoscrizione delle convenzioni.