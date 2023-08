Tagli al Pnrr, tra le opere 'a rischio' a Bologna ci sono Villa Aldini e il Comunale

Il secondo lotto dei lavori di restauro del teatro Comunale, quelli per il recupero della malandata Villa Aldini, l'annoso ex parcheggio Giuriolo, il Polo della memoria. E poi ancora l'ex scalo Ravone, il dopolavoro ferroviario e per finire l'efficientamento energetico di diverse scuole.

E' amaro l'elenco delle opere a rischio con i tagli al Pnrr decisi dal governo per rispettare le scadenze di Bruxelles, sforbiciate che su Bologna impattano per quasi 145 milioni di euro e rappresentano il 22 per cento del totale dei progetti Pnrr destinati a prendere forma sotto le Torri.

A esplicitare l'elenco è il Comune, per mezzo dell'assessora ai fondi europei Anna Lisa Boni. "Si tratta di opere strategiche per il Comune di Bologna per le quali siamo già al lavoro - spiega l’assessora- in alcuni casi già in fase di progettazione o realizzazione. Anche oggi sono arrivate rassicurazioni da parte del ministro Fitto ai Comuni interessati. Viene detto che questi fondi saranno sostituiti da altre linee di finanziamento, senza ripercussioni negative sui tempi di realizzazione e ce lo auguriamo, ma aspettiamo di capire anche in che modo. Sarebbe paradossale che la capacità dei Comuni di investire queste risorse finisse per ritorcersi contro gli stessi, e non possiamo escludere al momento anche possibili contenziosi legali. Chiediamo che il Governo chiarisca in tempi rapidi come intende procedere".

I dettagli delle opere che andranno in 'lista d'attesa'

I progetti oggetto di revisione, interessati dal definanziamento, sono 15 su 47, distribuiti in tre linee di investimento:

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, a titolarità del Ministero dell’Interno. Si tratta di interventi come l’efficientamento energetico delle scuole Vestri, Panzini, Follerau, Ciari, Roselle, Volta-Mazzini e Zucchelli, in parte già realizzati in parte in fase di programmazione, e il finanziamento di quota parte dell’intervento al Pontelungo.

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Si tratta di tre interventi in risposta ad un bando del Ministero dell’Interno emanato ante-PNRR e poi confluito nel PNRR: il secondo lotto del teatro Comunale; il secondo lotto dell’ex-parcheggio Giuriolo; la riqualificazione di Villa Aldini.

Sei interventi che fanno parte del più ampio "Piano Urbano Integrato della Città di Bologna: Rete Metropolitana per la Conoscenza – La Grande Bologna", nello specifico: la riqualificazione dell’ex scalo Ravone; la rigenerazione in Bolognina; la riqualificazione del parco del Dopo Lavoro Ferroviario; la realizzazione del Museo dei bambini al Pilastro; la Via della Conoscenza; il Polo della memoria democratica alla stazione.