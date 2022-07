A pesca con gli amici, cade nel Po e la corrente lo porta via: disperso 27enne

Un giovane di 27 anni di Mordano è scomparso ieri sera nel Po in provincia di Rovigo. L'uomo, di nazionalità rumena, stava facendo una battuta di pesca con alcuni amici quando è scivolato nel fiume accidentalmente in un punto più profondo ed è stato portato via dalla corrente.

Gli amici, che assistevano impotenti, hanno così chiamato i soccorsi. Avviate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Bologna, Ferrara e Rovigo con un gruppo di sommozzatori. Sul posto anche i carabinieri.