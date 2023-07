Pochi taxi e tante lamentele? Uritaxi all'assessora alla mobilità: "Siamo noi quelli infastiditi"

I taxi sotto le due torri sono pochi e servono più licenze per offrire una copertura alla portata del capoluogo emiliano dove piovono lamentele circa il servizio: questo è quanto racconta, intervistata da La Repubblica, l'assessora comunale alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli. Parole che però trovano una pronta risposta da parte dei tassisti, per voce di Letizia Iorio, presidente di Uritaxi Bologna, la quale non accetta una simile narrazione e offre un'analisi generale della situazione e delle molteplici criticità che vanno dai cantieri al limite dei 30 all'ora.

Che cambiamenti sta vivendo la nostra città e come impattano sul servizio taxi?

"Trovo quantomeno curiose le dichiarazioni dell’Assessore alla Nuova Mobilità di Bologna Valentina Orioli rivolte al servizio taxi di una città che ormai ha completamente perso la mobilità. Siamo assolutamente consapevoli dei cambiamenti che sta vivendo il nostro territorio e del relativo impatto che ha sul nostro lavoro, tant’è che è ormai un anno e mezzo che aspettiamo di poter modificare i turni di servizio e gli orari di lavoro in modo tale da rispondere meglio alla richiesta della clientela. In quanto mezzo di trasporto pubblico il confronto per queste modifiche dobbiamo averlo con l’amministrazione comunale, che è già in possesso di un protocollo d’intesa (che tocca svariati temi, tutti nell’ottica del miglioramento del servizio) ed è fermo sul tavolo del Sindaco Lepore nell’attesa di un suo ok, in modo da poter concretizzare questa serie di iniziative. Le proposte che abbiamo avanzato sposterebbero la flotta di auto maggiormente verso i turni serali e nei weekend, aumentando anche le ore di lavoro per le conduzioni familiari che potrebbero così coprire più fasce orarie. Per quanto riguarda l’emissione di nuove licenze siamo assolutamente concordi nell’emissione di 22 nuove licenze adibite al trasporto di carrozzine non pieghevoli, quindi mezzi che possano rispondere alle necessità delle persone diversamente abili, con la speranza che l’amministrazione comunale cambi idea rispetto questa specifica che al momento ci ha negato, in quanto preferirebbero licenze ibride (non esistendo mezzi ibridi adatti a montare la pedana, vorremmo venisse tolto questo vincolo). L’uscita di ulteriore licenze deve sicuramente essere valutata nel tempo, in quanto nessuno può sapere quanto e come impatterà il tram nel mondo del trasporto pubblico".

Dunque siete consapevoli di quello che potrebbe essere migliorato?

"La categoria è pienamente consapevole delle criticità che interessa il nostro servizio e con estrema onestà e spirito collaborativo le affrontiamo, avanziamo proposte, come sempre è stato. Ci chiediamo invece quando l’amministrazione comunale pensi invece di iniziare analizzare in maniera obiettiva la situazione relativa alla immobilità della città e ai disservizi che non si possono imputare solo ai taxi. Aspettarsi che i taxi raggiungano clienti e destinazioni tra chiusure di strade e cantieri, per quanto all’assessora non piaccia sentirlo dire, è un problema reale e tangibile. Spesso hanno espresso l’intenzione di volersi confrontare con la categoria rispetto alle varie cantierizzazioni e riguardo la viabilità in generale, questo confronto non è mai ancora avvenuto e negli ultimi anni non sono mai stati studiati percorsi alternativi che agevolassero il trasporto pubblico, quindi il questa dichiarata volontà da parte dell’amministrazione comunale di avere un servizio taxi efficiente va sicuramente in contrasto con quella che poi è la parte pratica".

Già che si parla di mobilità, affrontiamo anche i temi di strettissima attualità come il limite ai 30. Per voi cosa comporta?

"Il progetto Bologna città 30 è l’ennesima iniziativa per la quale non siamo stati chiamati in causa, che quindi ci troviamo a subire e che avrà ripercussioni negative sul nostro servizio. Ci eravamo permessi in febbraio di proporre all’assessore l’esclusione dei taxi da questo genere di modifica, concedendoci i 50 km/h, quanto meno sulle preferenziali ed in certe fasce orarie, basandoci anche sulle esperienze di altre città che già hanno adottato questi provvedimenti (riportando loro l’esempio di diverse città della Spagna, visto che piace tanto il modello Europeo) ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Voler spostare i cittadini sul trasporto pubblico, per poi lasciarlo ai 30km\h, sembra poco logico".

Negli ultimi tempi ci sono più richieste?

"È innegabile l’impennata di richieste degli ultimi due mesi che ha interessato il nostro servizio, tantissimi turisti e clienti bolognesi, sicuramente se fossimo stati ascoltati dal Comune per tempo non saremmo arrivati a questo momento un po’ impreparati. Non smetteremo mai di dire che per un buon funzionamento del servizio bisogna agire da più parti e ci dev’essere maggiore impegno da parte di tutti, non solo dei tassisti, che hanno ovviamente tutte le ragioni per desiderare di migliorare il servizio e che da un anno e mezzo attendono di poter modificare turni ed orari anche nell’ottica di una maggiore flessibilità".

L'assessora ha parlato di varie lamentele dell'utenza sul servizio taxi, cosa risponde in merito (a lei direttamente ma anche ai cittadini e turisti che hanno espresso insoddisfazione)?

"Le tante lamentele sul servizio taxi che l’assessore dice di ricevere andrebbero almeno approfondite, perché le soluzioni a certi problemi si trovano individuandone la causa e credere che maggior numero di licenze siano la soluzione significa fare un’analisi superficiale e non realistica".

Cosa invece deve essere considerato?

"Posso portarvi l’esempio dell’aeroporto, dove dopo la mezzanotte di trovano sempre più spesso lunghe file di persone in attesa del taxi, ma nessuno si sofferma a dire che sono clienti non previsti, arrivati a Bologna da voli dirottati e che al loro arrivo non trovano altro mezzo che il taxi per raggiungere Firenze, Pisa, Bergamo, addirittura Monaco. Pensare di svuotare improvvisamente un aeroporto tramite dei taxi, senza mezzi di trasporto di massa quali pullman, è poco funzionale e per di più scorretto se poi si sfocia in costanti critiche. Il taxi è un mezzo di trasporto complementare agli autobus e dopo le 23.30 a Bologna non si può dire che non ci siano taxi, è più corretto (ma più scomodo per qualcuno) dire che ci sono solo i taxi".